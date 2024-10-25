Музеи Петербурга: как избежать очередей во время школьных каникул

В период школьных каникул наблюдается увеличение потока посетителей в музеях, что приводит к образованию длинных очередей. Это связано с тем, что многие родители и дети стремятся провести свободное время с пользой. Gazeta.SPb собрала подборку хитростей и секретов для желающих попасть в музей быстро и без лишнего ожидания.

Эрмитаж

Приобретение электронного ваучера позволит вам избежать очереди при посещении Эрмитажа. Его стоимость выше, чем цена обычного билета, и доступна всем посетителям без скидок и льгот.

Существует возможность посетить Эрмитаж без очереди и сэкономить средства. Главный штаб, расположенный напротив Зимнего дворца, предлагает экспозиции картин XIX–XX веков, включая произведения импрессионистов и постимпрессионистов. Билет, который приобретается на входе в Эрмитаж, позволяет посетить оба здания. Такой же билет можно купить в Главном Штабе.

В Зимнем дворце также могут быть очереди в гардероб, поэтому рекомендуется выбирать удалённые отделы гардероба для экономии времени.

Кунсткамера

Билеты в Кунсткамеру можно приобрести как в кассе музея, так и на его сайте. В выходные и праздничные дни большое количество взрослых и детей желают посетить «кабинет редкостей», а в зимнее время на количество ожидающих влияет ограничение по вместимости гардероба.

Чтобы избежать длительного ожидания в очереди, некоторые посетители формируют группы и проходят через задний вход Кунсткамеры. Хотя такой способ требует больших затрат, он позволяет избежать долгого стояния на улице.

Наиболее удобным вариантом является заблаговременное приобретение билетов на сайте и их последующий проход.

Екатерининский дворец

Летом время ожидания в очереди в общую кассу Екатерининского дворца может затянуться более чем на час, поэтому рекомендуется приобретать билеты онлайн. Электронные ваучеры обмениваются на билеты в кассе у Церковных ворот. После этого посетители проходят через отдельный вход во дворец.

Важно отметить, что билеты, например, на детей, не могут быть куплены онлайн. Поэтому их приобретают в порядке общей очереди при предъявлении необходимых документов.

Михайловский дворец

Покупка электронного билета в «Русский музей» позволит избежать стояния в очереди у кассы. Однако если выставка пользуется большим спросом, количество посетителей может регулироваться вместимостью залов и гардероба, что приводит к необходимости ожидания.

Важно знать, что 18 мая, в Международный день музеев, двери музея открыты для всех посетителей (вход бесплатный), то есть очереди избежать не получится.

Интересно, что организованные группы имеют право на приоритетный доступ, если они приобрели экскурсию заранее.

Исаакиевский собор

Сравнение очередей в Исаакиевский собор и на колоннаду показывает, что ожидание в общей кассе не стоит затраченного времени.

Вместо этого, пройдите через Исаакиевский сквер, где расположены автоматы для покупки билетов без длинных очередей. Принимаются наличные и банковские карты. Более удобный вариант — покупка билетов заранее на сайте. Онлайн-покупка доступна только на дневное посещение в период с 10:00 до 17:30.