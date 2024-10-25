В Петербурге мошенники выманили деньги у жителей под видом «фейкового» руководства

В Петербурге мошенники начали использовать новую схему обмана местных жителей, выдавая себя за руководство компаний. 24 октября стало известно о том, что они уже испытали свою тактику на сотрудниках различных городских организаций. Об этом сообщил «Форпост».

Суть схемы заключается в том, что гражданин получает звонок или сообщение в Telegram от человека, представляющегося директором компании, где он работает или работал ранее. Лжеруководитель сообщает «подчинённому», что в организации проходит проверка ФСБ из-за подозрений в финансировании украинских вооружённых сил или в причастности к госизмене. Мошенники также утверждают, что данные человека якобы скомпрометированы.

Так, например, сотрудница «Форпоста» Карина (имя изменено) получила сообщение от основательницы IT-компании, в которой ранее работала. Сообщение содержало информацию о том, что с ней свяжется некий человек. На вопросы о цели разговора лжедиректор заявила, что в компании проходит проверка ФСБ и что у силовиков есть списки «скомпрометированных» сотрудников, в который якобы попала и Карина.

Псевдоруководитель также прислала документ о якобы проводимой проверке, в котором говорилось о поисках сотрудников, общавшихся с иностранным агентом, связанным со спонсированием террористических организаций. Однако Карина не выполнила просьбу о «конфиденциальности» и связалась со своим настоящим начальником, который подтвердил, что подобные сообщения являются фальшивыми. Вскоре вся переписка с лжедиректором исчезла.

Другой бывший сотрудник «Форпоста», Олег (имя изменено), также едва не стал жертвой мошенников. Он получил сообщения от якобы руководителя издания с заявлениями о проверке ФСБ. На самом деле никаких мероприятий в редакции не проводилось.

Мошенники продолжают активно действовать, и другие жители города также сообщили о подобных случаях. Например, Андрей, работник крупного промышленного холдинга, рассказал, что получил сообщения от имени генерального директора. В них говорилось о «неприятной ситуации» на предприятии, которая привлекла внимание спецслужб, и что силовики якобы запрашивают его личное дело.

На аналогичную уловку попался и другой сотрудник той же компании, который начал подозревать мошенничество после настойчивых звонков «начальника» в Telegram.