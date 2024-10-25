  • 18+

  • Сегодня

    25.10.24, Пт

    Погода

    +11°

  • 18+

  • Курсы валют

    $96.74 €104.51 ¥13.53

В Петербурге мошенники выманили деньги у жителей под видом «фейкового» руководства

Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В Петербурге мошенники начали использовать новую схему обмана местных жителей, выдавая себя за руководство компаний. 24 октября стало известно о том, что они уже испытали свою тактику на сотрудниках различных городских организаций. Об этом сообщил «Форпост».

Суть схемы заключается в том, что гражданин получает звонок или сообщение в Telegram от человека, представляющегося директором компании, где он работает или работал ранее. Лжеруководитель сообщает «подчинённому», что в организации проходит проверка ФСБ из-за подозрений в финансировании украинских вооружённых сил или в причастности к госизмене. Мошенники также утверждают, что данные человека якобы скомпрометированы.

Так, например, сотрудница «Форпоста» Карина (имя изменено) получила сообщение от основательницы IT-компании, в которой ранее работала. Сообщение содержало информацию о том, что с ней свяжется некий человек. На вопросы о цели разговора лжедиректор заявила, что в компании проходит проверка ФСБ и что у силовиков есть списки «скомпрометированных» сотрудников, в который якобы попала и Карина.

Псевдоруководитель также прислала документ о якобы проводимой проверке, в котором говорилось о поисках сотрудников, общавшихся с иностранным агентом, связанным со спонсированием террористических организаций. Однако Карина не выполнила просьбу о «конфиденциальности» и связалась со своим настоящим начальником, который подтвердил, что подобные сообщения являются фальшивыми. Вскоре вся переписка с лжедиректором исчезла.

Другой бывший сотрудник «Форпоста», Олег (имя изменено), также едва не стал жертвой мошенников. Он получил сообщения от якобы руководителя издания с заявлениями о проверке ФСБ. На самом деле никаких мероприятий в редакции не проводилось.

Мошенники продолжают активно действовать, и другие жители города также сообщили о подобных случаях. Например, Андрей, работник крупного промышленного холдинга, рассказал, что получил сообщения от имени генерального директора. В них говорилось о «неприятной ситуации» на предприятии, которая привлекла внимание спецслужб, и что силовики якобы запрашивают его личное дело.

На аналогичную уловку попался и другой сотрудник той же компании, который начал подозревать мошенничество после настойчивых звонков «начальника» в Telegram.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Дополнительный участок получил концессионер строительства трамвайной линии в Шушарах

    Дополнительный участок получил концессионер строительства трамвайной линии в ШушарахГород
    Еще один участок получил подрядчик строительства трамвайной линии в Шушарах с целью реализации проекта. А…

      Появилось пророчество святой Макарии о России 2024 года

        Появилось пророчество святой Макарии о России 2024 годаНовости
        Святая Макария издавна славится своей прозорливостью и часто делилась предсказаниями о будущем России, многие из…

          «Выглядит как наркоман»: сосед описал напавшего на людей в Петербурге

            «Выглядит как наркоман»: сосед описал напавшего на людей в ПетербургеНовости
            Сосед мужчины, который 25 октября напал с ножом на посетителей супермаркета «Окей» в Санкт-Петербурге, высказал…

              Петербургские пенсионеры начнут получать увеличенные выплаты с ноября

                Петербургские пенсионеры начнут получать увеличенные выплаты с ноябряНовости
                Некоторые пенсионеры в Петербурге уже в ноябре смогут рассчитывать на увеличение своих выплат. Это коснется…

                  В Петербурге суд изменил приговор фотомодели Лилии Судаковой

                    В Петербурге суд изменил приговор фотомодели Лилии СудаковойНовости
                    Коллегия по апелляционным делам квалифицировала действия Лилии Судаковой как убийство, изменив предыдущее решение Дзержинского районного…

                      Клинический фармаколог Людмила Исаева дала советы по укреплению иммунитета осенью

                        Клинический фармаколог Людмила Исаева дала советы по укреплению иммунитета осеньюМедицина
                        В эфире телеканала «Санкт-Петербург» клинический фармаколог Людмила Исаева рассказала о способах укрепления иммунитета в осенний…