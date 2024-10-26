Петербургский боксер и блогер оказался в больнице после соревнований

Молодой боксер и блогер из Петербурга получил серьезные травмы после окончания соревнований по боксу. 26 октября 21-летнего Степана Павлова доставили в больницу с диагнозом, предполагающим среднюю степень тяжести. Врачи зафиксировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также переломы костей черепа и носа.

Спортсмена направили в отделение челюстно-лицевой хирургии для дальнейшего лечения и наблюдения. Несмотря на травмы, Павлов прокомментировал ситуацию, отметив, что чувствует себя хорошо и надеется на скорейшее восстановление.

Степан также ведет блог в интернете, где публикует юмористические видеоролики. Его контент привлек внимание более 30 тысяч подписчиков на канале.