Петербург ждет постепенное похолодание с последней недели октября

С 28 октября жителей Петербурга ожидает постепенное похолодание, в ходе которого погода станет ветреной. Специалисты предупреждают о западных ветрах, скорость которых может достигать 8-13 метров в секунду. Также город ждет прохождение атмосферных фронтов, которые принесут с собой дожди различной интенсивности. Об этой метеорологической ситуации рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Согласно информации Колесова, в начале предстоящей недели в ночные часы в Петербурге температура воздуха будет держаться на отметке +4…+6 градусов. Днем столбики термометров покажут немного более высокие значения — до +7…+9 градусов.

Ближе к концу следующей недели в городе ожидается еще более значительное понижение температуры. Метеорологи прогнозируют выпадение мокрого снега, что будет сопровождаться усилением ветра. Днем температура не превысит +5 градусов.