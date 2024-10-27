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В Петербурге ожидается ухудшение метеорологических условий 28 октября

Фото: Pxhere

В Петербурге ожидается ухудшение метеорологических условий в начале следующей недели. В понедельник, 28 октября, в городе установится облачная погода с прояснениями. Об этом сообщил городской департамент МЧС.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшую ночь, а также утром и днем в Северной столице пройдут умеренные дожди.

Температура воздуха в ночное время составит от +6 до +8 градусов, а в дневное — от +8 до +10 градусов.

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью от семи до 12 метров в секунду, а в утренние и дневные часы порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление в городе будет снижаться, что также может повлиять на самочувствие жителей.

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