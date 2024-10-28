Президент Путин подписал закон о расчете военных пенсий в 2025 году

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон, который устанавливает коэффициент 89,83, учитываемый при расчете военных пенсий, на 2025 год. Информация о подписании документа размещена на портале правовых актов.

При начислении военных пенсий учитывается несколько факторов, среди которых наряду с понижающим коэффициентом важное значение имеют выслуга лет и трудовой стаж военнослужащих. Это позволяет обеспечить более точный расчет пенсионных выплат для тех, кто служил в вооруженных силах.

С начала 2024 года коэффициент составлял 85,47 процента, однако с 1 октября этого года он увеличился до 89,83 процента. В результате этого изменения военные пенсии были проиндексированы на 5,1 процента, что стало важной новостью для военнослужащих и пенсионеров.

По оценкам Министерства финансов, в среднем размеры военных пенсий составляют 41,6 тысячи рублей.