Полицейские в Приморском районе спасли ребенка от стаи безумных собак

На Мебельной улице в Петербурге бездомные собаки напали на 12-летнего мальчика. Ребенок успел позвонить в полицию и сообщить о том, что его сильно покусали. Пока патрульная служба направлялась на место происшествия, мальчик пытался найти укрытие от агрессивных животных.

Прибывшие полицейские смогли отогнать собак, но мальчика госпитализировали с множественными ранениями лица и тела. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По информации следствия, 27 октября 12-летний мальчик был госпитализирован из заброшенного здания на Мебельной улице с видимыми следами укусов. Екатерина Борисова, помощник руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу, сообщила, что следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также на выявление лиц, причастных к данному инциденту.

В связи с произошедшим Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».