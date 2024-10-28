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СНТ «Осинка» в МО «Сертолово» попало в эпицентр конфликта

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Садовое товарищество «Осинка», расположенное в муниципальном образовании «Сертолово», стало центром напряженности из-за значительного увеличения взносов на обслуживание территории. Этот конфликт охватил участников с криминальным прошлым, подозреваемых в околобанкротных разборках и вовлеченных в сложные схемы.

Жители «Осинки» начинают активно выражать недовольство, утверждая, что ежегодно платят до 45 тысяч рублей за обслуживание, в то время как соседи расходуют лишь около 15 тысяч рублей. Слухи о таких различиях быстро распространяются среди местных жителей, не оставляя шансов скрыть ситуацию. К тому же, с началом 2025 года правление СНТ обещает повысить тарифы еще на 30-40%. Сам поселок не может похвастаться элитным статусом, но его история оказывается насыщенной событиями.

Согласно историческим данным, СНТ «Осинка» было основано в 90-х годах, когда земли, ранее принадлежавшие Министерству обороны, были переведены в разряд сельскохозяйственных. Затем эти земли были переданы в муниципальную собственность, где на них образовались 126 участков. Впоследствии количество наделов возросло, и на текущий момент на кадастровой карте СНТ отображается более двухсот участков. Расширение территории началось в 2012 году, однако, по заявлению местных жителей, к 2020 году они так и не увидели нормативных актов, подтверждающих переход земли к СНТ. Часть участков, зарегистрированных в 2014 году, числится как земли сельхозназначения, однако отображается как лесные. Кроме того, некоторые участки попадают в зону охраны газопровода. В 2018 году, согласно обращениям жителей в администрацию, было поставлено на учет еще три участка общей площадью 394 тысячи квадратных метров.

В 2019 году работники Морозовского лесничества обнаружили самовольную вырубку 4,7 тысячи деревьев на этой территории, нанеся экономический ущерб в размере 221 миллиона рублей. Однако виновные в этом преступлении не были установлены. Важным моментом является тот факт, что расширение СНТ произошло в период председательства Алексея Ференца, о котором известно не так много. В 2000-х годах он возглавлял футбольный клуб «Динамо СПб» и в 2021 году проходил процедуру банкротства из-за долгов перед Примсоцбанком, которые ему удалось погасить. Семья Ференца, возможно, владеет недвижимостью в «Осинке», а в протоколах голосования упоминаются Артем и Ирина Ференц, предположительно его родственники, но эта информация не подтверждена.

Ференц занимал пост председателя до 2017 года, когда жители уже пять лет ждали обещанного газа. Программа газификации обходилась в 200 тысяч рублей на участок, что составило около 76 миллионов рублей. Договор на газификацию был подписан еще в 2014 году, однако фактические работы не начинались до 2017 года, пишут «Аргументы Недели — Санкт-Петербург».

Интересно, что целевой взнос для садоводов оценивался в 150 тысяч рублей, плюс дополнительные 50 тысяч на строительство дорог. Эти суммы выплачивались новыми владельцами участков, даже если участок переходил к новому собственнику. Журналисты, проверившие официальный сайт СНТ «Осинка», обнаружили, что доступ к информации о порядке вступления в СНТ ограничен. В то же время подсчеты показывают, что только продаваемые участки могут принести товариществу миллионы рублей. Документы подтверждают, что в 2004 году некоторые собственники платили лишь 8 тысяч рублей, а у других сумма вообще составляла 0 рублей.

Однако, когда ревизионная комиссия в 2017 году провела проверку, средства на счетах СНТ не были обнаружены. Этот факт был озвучен в обращении жителей к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. В результате Алексей Ференц покинул пост председателя и стал обвиняемым по уголовному делу. Ему и другим участникам дела инкриминируется незаконное отчуждение почти 20 гектаров муниципальной земли на сумму 121,4 миллиона рублей. В этом же деле фигурирует и бывший глава Всеволожского района Александр Соболенко.

После Ференца новым председателем СНТ стала Надежда Полищук, о которой местные жители сообщают, что она им знакома с команды Ференца. Она не только стала новой председательницей, но и проявляет амбиции в бизнесе и политике. В 2018 году Полищук пыталась избраться в совет депутатов МО «Город Всеволожск» от ЛДПР, указав в предвыборных материалах, что занимает должность заместителя директора строительной компании «Леноблстрой». Учредителем этой компании является Дмитрий Смирнов, а среди членов СНТ также упоминается Александр Смирнов.

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