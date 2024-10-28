Косметолог Мызникова объяснила, как защитить кожу лица от холода

Врач-дерматовенеролог и косметолог Дарья Мызникова поделилась ценными рекомендациями по уходу за кожей в зимний период в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Она отметила, что состояние кожи зависит как от внутренних, так и от внешних факторов. В качестве внутренних факторов Мызникова выделила общее состояние организма, а к внешним отнесла климатические условия, такие как температура и влажность воздуха.

Косметолог подчеркнула, что защитить кожу лица намного сложнее, чем, например, кожу рук. Поэтому очень важно регулярно придерживаться домашних процедур по уходу за кожей. Мызникова напомнила о необходимости использовать специальные средства для лица перед выходом на улицу, а также отметила, что косметологические процедуры могут значительно улучшить защитные функции кожи.

«Современная косметология направлена на поддержание и улучшение состояния нашей кожи. В этом контексте могут быть полезны инъекционные методики, такие как биоревитализация, плазмотерапия, ботулинотерапия и коллагеностимуляция», — добавила врач.

Среди аппаратных методов, полезных для кожи, Дарья Мызникова выделила микроигольчатый RF-лифтинг, а также различные световые методики, включая фотолечение и лазеролечение. Эти процедуры помогают эффективно поддерживать здоровье кожи в условиях холодной зимы.