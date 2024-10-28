  • 18+

  • Сегодня

    28.10.24, Пн

    Погода

    +8°

  • 18+

  • Курсы валют

    $96.67 €104.81 ¥13.5

Косметолог Мызникова объяснила, как защитить кожу лица от холода

Фото: Pxhere

Врач-дерматовенеролог и косметолог Дарья Мызникова поделилась ценными рекомендациями по уходу за кожей в зимний период в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Она отметила, что состояние кожи зависит как от внутренних, так и от внешних факторов. В качестве внутренних факторов Мызникова выделила общее состояние организма, а к внешним отнесла климатические условия, такие как температура и влажность воздуха.

Косметолог подчеркнула, что защитить кожу лица намного сложнее, чем, например, кожу рук. Поэтому очень важно регулярно придерживаться домашних процедур по уходу за кожей. Мызникова напомнила о необходимости использовать специальные средства для лица перед выходом на улицу, а также отметила, что косметологические процедуры могут значительно улучшить защитные функции кожи.

«Современная косметология направлена на поддержание и улучшение состояния нашей кожи. В этом контексте могут быть полезны инъекционные методики, такие как биоревитализация, плазмотерапия, ботулинотерапия и коллагеностимуляция», — добавила врач.

Среди аппаратных методов, полезных для кожи, Дарья Мызникова выделила микроигольчатый RF-лифтинг, а также различные световые методики, включая фотолечение и лазеролечение. Эти процедуры помогают эффективно поддерживать здоровье кожи в условиях холодной зимы.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Мойка78 смогла поговорить с пострадавшей при нападении на «Окей» на Космонавтов

    Мойка78 смогла поговорить с пострадавшей при нападении на «Окей» на КосмонавтовНовости
    Петербуржец Юрий А., задержанный 25 октября за вооруженное нападение на посетителей магазина, все еще находится…

      У лосей закончился период гона

        У лосей закончился период гонаНовости
        Биолог Павел Глазков сообщил в своем канале «Каждой твари по паре», что у лосей завершился…

          Леди Гагу обвинили в краже песни у советской Красной Шапочки

            Леди Гагу обвинили в краже песни у советской Красной ШапочкиКультура
            Американская певица Леди Гага оказалась в центре обсуждения после выхода её нового трека «Disease», выпущенного…

              В Петербурге бездомные стали умирать в 1,5 раза больше

                В Петербурге бездомные стали умирать в 1,5 раза большеНовости
                Благотворительная организация «Ночлежка» представила результаты своего исследования, в рамках которого был впервые рассчитан «индекс смертности…

                  Полицейские в Приморском районе спасли ребенка от стаи безумных собак

                    Полицейские в Приморском районе спасли ребенка от стаи безумных собакНовости
                    На Мебельной улице в Петербурге бездомные собаки напали на 12-летнего мальчика. Ребенок успел позвонить в…

                      Петербургские таксисты не поддержали идею установки перегородок в салонах

                        Петербургские таксисты не поддержали идею установки перегородок в салонахНовости
                        Предложение городского парламентария об оснащении такси перегородками между водителем и пассажирами не получило поддержки от…