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На станции метро «Юго-Западная» завершается сборка купола атриума

Фото: t.me/podzemnik_spb

Рабочие, занятые на строительстве станции метро «Юго-Западная» Красносельско-Калининской (коричневой) линии, приступили к завершающему этапу сборки каркаса купола внутреннего атриума.

Как сообщает telegram-канал «Подземник», данный купол будет установлен на основание, которое уже надежно закреплено на обвязочной балке инженерного центра метрополитена. Кроме того, на станции продолжаются работы по отделке фасада. В сентябре текущего года начался процесс отделки четырех из шести граней здания, включая фасад, обращённый к проспекту Маршала Жукова. На этой стороне специалисты уже смонтировали кронштейны и направляющие, а также утеплили оконные проемы. В настоящее время идет установка каркаса для будущего фальш-фасада.

Завершение строительства станции «Юго-Западная» запланировано на декабрь 2024 года. Станция будет представлять собой три зала, соединённых двенадцатью пассажирскими проемами.

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