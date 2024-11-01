Петербурженка призналась в беременности от восьмиклассника

В Всеволожском районе Ленинградской области разгорелся скандал. Там 20-летняя местная жительница заявила о своей беременности от учащегося восьмого класса из Петербурга. Об этом сообщило издание 78.ru.

История получила продолжение, когда полиция начала расследование после поступления соответствующего рапорта от инспектора по делам несовершеннолетних. В документе указано, что молодая женщина и школьник имели половые отношения, что стало основанием для возбуждения дела.

Кроме того, стало известно, что будущая мать ранее привлекалась к уголовной ответственности за различные правонарушения, включая кражу и вандализм.