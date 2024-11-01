В Василеостровском суде прозвучало необычное предложение руки и сердца

В Василеостровском районном суде Петербурга молодой человек по имени Стас, который раньше служил в ЧВК «Вагнер», сделал предложение своей девушке Забаве, оказавшейся в центре уголовного дела за попытку незаконного оборота наркотиков. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

События начали развиваться в сентябре, когда пара приехала в Петербург из Туапсе с целью подготовки к свадьбе. Во время прогулки по Васильевскому острову Стас заметил, как ему показалось, своего соперника — бывшего ухажера Забавы. В состоянии волнения он достал из шорт муляж гранаты, чтобы продемонстрировать, что девушка уже занята. Однако вскоре он понял, что ошибся, и попытался успокоить ситуацию, но было уже поздно — на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Муляж не произвел на них впечатления, а вот у Забавы при себе оказалось 88 граммов кокаина, что привело к её задержанию и дальнейшему уголовному преследованию.

В четверг в суде начался процесс по делу Забавы. В ходе допроса, вдруг осознав, зачем они приехали в суд, Стас решился на шаг, который удивил всех присутствующих: он сделал Забаве предложение руки и сердца. Девушка, тронутой этим жестом, не смогла сдержать эмоций и согласилась.