Материальная поддержка семей с детьми может повысить рождаемость в России

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской Православной Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью 360.ru заявил о необходимости материальной поддержки семей с детьми для повышения рождаемости в России.

Легойда подчеркнул важность создания достойных жилищных условий для многодетных семей. Он привел в пример выступления родителей на Всемирном Русском Народном Соборе, где поднимался вопрос о том, что многодетные семьи не могут комфортно жить в малых квартирах.

«Конечно, хотелось бы, чтобы государство максимально старалось создавать достойные жилищные условия для таких семей», — отметил он.

По мнению Легойды, правильные ценности в обществе формирует культура. Он считает, что поддерживать моральные принципы можно через различные медиаформаты, включая кинематограф, телевидение и интернет-проекты.

Владимир Легойда также объяснил свою точку зрения о том, что «россияне не хотят иметь детей, поскольку не умеют любить». Он уточнил, что главной целью семьи с христианской точки зрения является любовь, и дети становятся естественным плодом этой любви.