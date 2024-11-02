В 2026 году россияне смогут получать до 6,8 тысячи рублей за день больничного

Министерство труда Российской Федерации сообщило о значительном увеличении выплат по временной нетрудоспособности, которые вступят в силу в 2026 году. По последним данным, максимальная сумма, которую граждане России смогут получить за месяц в случае болезни, превысит 207 тысяч рублей.

На данный момент выплаты за один день больничного составляют до четырех тысяч рублей. Однако в следующем году этот показатель увеличится до 5,7 тысячи рублей. В 2026 году лимит выплат вырастет еще больше, составив 6,8 тысячи рублей в день, что на 70 процентов выше, чем текущий размер, сообщило издание abn.agency.

Пресс-служба Министерства труда уточнила, что максимальная выплата рассчитывается исходя из годового заработка россиян, который служит предельной базой для начисления страховых взносов. Каждый год этот показатель индексируется с учетом темпов роста средней заработной платы за предшествующий год, что позволяет своевременно отражать изменения в экономике и уровне жизни граждан.