  • 18+

  • Сегодня

    02.11.24, Сб

    Погода

    +1°

  • 18+

  • Курсы валют

    $97.44 €105.84 ¥13.64

В 2026 году россияне смогут получать до 6,8 тысячи рублей за день больничного

Фото: Baltphoto

Министерство труда Российской Федерации сообщило о значительном увеличении выплат по временной нетрудоспособности, которые вступят в силу в 2026 году. По последним данным, максимальная сумма, которую граждане России смогут получить за месяц в случае болезни, превысит 207 тысяч рублей.

На данный момент выплаты за один день больничного составляют до четырех тысяч рублей. Однако в следующем году этот показатель увеличится до 5,7 тысячи рублей. В 2026 году лимит выплат вырастет еще больше, составив 6,8 тысячи рублей в день, что на 70 процентов выше, чем текущий размер, сообщило издание abn.agency.

Пресс-служба Министерства труда уточнила, что максимальная выплата рассчитывается исходя из годового заработка россиян, который служит предельной базой для начисления страховых взносов. Каждый год этот показатель индексируется с учетом темпов роста средней заработной платы за предшествующий год, что позволяет своевременно отражать изменения в экономике и уровне жизни граждан.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Синоптики спрогнозировали в Петербурге ухудшение погодных условий из-за гололеда

    Синоптики спрогнозировали в Петербурге ухудшение погодных условий из-за гололедаНовости
    Главное управление МЧС России по Петербургу сообщило о предстоящем ухудшении погодных условий в городе. Согласно…

      СК проводит проверку по факту смерти лифтёра в Ленинградской областной больнице

        СК проводит проверку по факту смерти лифтёра в Ленинградской областной больницеНовости
        Следственный комитет инициировал проверку в связи с трагическим инцидентом в Ленинградской областной больнице, в результате…

          Сыгравшая бабушку Ералаша в «Слове пацана» Лидия Ильина умерла на 78-м году жизни

            Сыгравшая бабушку Ералаша в «Слове пацана» Лидия Ильина умерла на 78-м году жизниКультура
            На 78-м году жизни скончалась актриса Лидия Ильина, известная по роли бабушки Ералаша в популярном…

              Экс-возлюбленная основателя Telegram Болгар срочно продает квартиру в Петербурге

                Экс-возлюбленная основателя Telegram Болгар срочно продает квартиру в ПетербургеНовости
                Ирина Болгар приняла решение срочно продать свою трёхкомнатную квартиру в Петербурге. В течение недели она…

                  Синоптик Шувалов рассказал, какую погоду ожидать петербуржцам в ноябре

                    Синоптик Шувалов рассказал, какую погоду ожидать петербуржцам в ноябреГород
                    Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал корреспонденту Gazeta.SPb, какая погода ожидается в Петербурге в…

                      С 1 ноября повысились пенсии: кого затронули повышенные выплаты

                        С 1 ноября повысились пенсии: кого затронули повышенные выплатыНовости
                        С 1 ноября 2024 года в России ожидается индексация пенсионных выплат для ряда групп населения.…