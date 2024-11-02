СК проводит проверку по факту смерти лифтёра в Ленинградской областной больнице

Следственный комитет инициировал проверку в связи с трагическим инцидентом в Ленинградской областной больнице, в результате которого погиб лифтер.

По информации, предоставленной пресс-службой Главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу, инцидент произошёл 2 ноября во время ремонтных работ. В этот день мужчину придавило конструкцией лифта. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти рабочего не удалось.

Мужчина получил серьезные травмы и, к сожалению, скончался на месте происшествия. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.