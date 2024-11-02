  • 18+

  • Сегодня

    02.11.24, Сб

    Погода

    +2°

  • 18+

  • Курсы валют

    $97.44 €105.84 ¥13.64

СК проводит проверку по факту смерти лифтёра в Ленинградской областной больнице

Фото: ГСУ СК по Петербургу

Следственный комитет инициировал проверку в связи с трагическим инцидентом в Ленинградской областной больнице, в результате которого погиб лифтер.

По информации, предоставленной пресс-службой Главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу, инцидент произошёл 2 ноября во время ремонтных работ. В этот день мужчину придавило конструкцией лифта. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти рабочего не удалось.

Мужчина получил серьезные травмы и, к сожалению, скончался на месте происшествия. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

СК проводит проверку по факту смерти лифтёра в Ленинградской областной больнице

    СК проводит проверку по факту смерти лифтёра в Ленинградской областной больницеНовости
    Следственный комитет инициировал проверку в связи с трагическим инцидентом в Ленинградской областной больнице, в результате…

      Сыгравшая бабушку Ералаша в «Слове пацана» Лидия Ильина умерла на 78-м году жизни

        Сыгравшая бабушку Ералаша в «Слове пацана» Лидия Ильина умерла на 78-м году жизниКультура
        На 78-м году жизни скончалась актриса Лидия Ильина, известная по роли бабушки Ералаша в популярном…

          Экс-возлюбленная основателя Telegram Болгар срочно продает квартиру в Петербурге

            Экс-возлюбленная основателя Telegram Болгар срочно продает квартиру в ПетербургеНовости
            Ирина Болгар приняла решение срочно продать свою трёхкомнатную квартиру в Петербурге. В течение недели она…

              Синоптик Шувалов рассказал, какую погоду ожидать петербуржцам в ноябре

                Синоптик Шувалов рассказал, какую погоду ожидать петербуржцам в ноябреГород
                Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал корреспонденту Gazeta.SPb, какая погода ожидается в Петербурге в…

                  С 1 ноября повысились пенсии: кого затронули повышенные выплаты

                    С 1 ноября повысились пенсии: кого затронули повышенные выплатыНовости
                    С 1 ноября 2024 года в России ожидается индексация пенсионных выплат для ряда групп населения.…

                      Премьер-министр Израиля Нетаньяху вернулся к вопросу передачи России Александровского подворья

                        Премьер-министр Израиля Нетаньяху вернулся к вопросу передачи России Александровского подворьяКультура
                        Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к обсуждению передачи Александровского подворья в Иерусалиме России. Об этом…