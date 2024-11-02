Синоптики спрогнозировали в Петербурге ухудшение погодных условий из-за гололеда

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Главное управление МЧС России по Петербургу сообщило о предстоящем ухудшении погодных условий в городе.

Согласно информации Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 ноября в Петербурге ожидается усиление ветра, скорость которого достигнет 15 метров в секунду.

Кроме того, синоптики предупреждают о налипании мокрого снега, что может привести к образованию гололедицы на дорогах. Гражданам советуют проявлять осторожность и учитывать изменения погоды при планировании своих передвижений.