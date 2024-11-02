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Студенты Петербурга получат 1000 рублей за четырехчасовую работу по уборке снега

Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

Спикер парламента Петербурга Александр Бельский назвал сумму, которую смогут зарабатывать студенты, принимая участие в зимней уборке снега в городе.

Напомним, что ранее была озвучена инициатива привлечь учащихся высших учебных заведений к этой работе, что поможет не только поддержать чистоту на улицах, но и предоставит молодежи возможность подработать в зимний период, сообщил «ФедералПресс».

Бельский сообщил, что студент, отработавший четыре часа в день, получит 1000 рублей. Он добавил, что с увеличением количества отработанных часов, соответственно, возрастет и доход студентов.

Представитель власти выразил уверенность, что студенты смогут подобрать для себя наиболее удобный режим работы, что позволит им эффективно совмещать учебу и заработок.

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