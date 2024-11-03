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«Это норма развития, которая необходима»: психолог Захаров объяснил, чем полезны оценки поведения в школах

Фото: baltphoto/Вероника Овсянникова

Депутат муниципального образования Шушары в Петербурге, председатель Ассоциации производителей детских товаров и услуг Михаил Ветров Михаил предложил восстановить практику оценки поведения учащихся в школах.

По словам депутата, положительные оценки могут быть поставлены за отсутствие прогулов без уважительных причин, опрятный внешний вид, вежливое общение с одноклассниками и педагогами, а также за отсутствие вредных привычек.

Психолог Алексей Захаров в беседе с корреспондентом Gazeta.SPb объяснил, чем полезна подобная система оценивания.

«У нас долгое время не было этой системы. Какая оценка будет? Она будет исходить из пятизначной системы, как принято, либо она будет определяться терминами «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»? Но система оценки поведения очень важна, потому что она определяет оценку социального статуса ребенка в классе. Это норма развития, которая необходима, крайне необходима при формировании личности человека — насколько реальный социальный статус ребенка соответствует общепризнанным нормам, которые отвечают за его безопасность, систему его развития и его будущее», — поделился мнением Захаров.

Кроме того, специалист объяснил, как в этом вопросе взаимосвязаны социальные навыки и система поведения.

«Это очень важная вещь: ребенок в школе получает социальные навыки и закрепляет их в системе своего поведения. Если поведение не отвечает этим требованиям, то мы говорим о десоциализации ребенка, чего быть никак не должно. Поэтому система оценивания очень правильный вариант», — резюмировал Захаров.

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