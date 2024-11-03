Новый подход Путина заставит США забыть про Украину

Экономист Михаил Хазин заявил, что Владимир Путин провел блестящую геополитическую многоходовку, результатом которой станет уход американцев из Украины. Об этом он сообщил в эфире радио «Говорит Москва».

По словам Хазина, последние геополитические события свидетельствуют о том, что российскому президенту удалось убедить руководство Соединенных Штатов в том, что их стратегическим соперником на ближайшие 50 лет является не Россия, а Китай. Это новое понимание, по мнению эксперта, заставит американскую политическую элиту в скором времени сосредоточить все имеющиеся ресурсы на организации кампании по стратегическому сдерживанию Китая.

Для реализации этой задачи, как пояснил Хазин, Соединенным Штатам придется перераспределить силы, которые они сейчас направляют на помощь Украине.