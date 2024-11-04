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На Ленинградском направлении задержали пригородные поезда

Финляндия приостанавливает прием поездов из России. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

В связи с техническими проблемами пригородные поезда на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги, следующие в сторону Ленинградского вокзала в Москве и обратно, задерживаются. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Максимальное время задержки составляет до 30 минут.

«Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить время опоздания поездов. Приносим пассажирам извинения за возникшие неудобства», — отметили в сообщении.

Представители пресс-службы также напомнили пассажирам, что информацию о фактическом движении поездов можно получить через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-775-00-00. Пассажирам советуют следить за обновлениями, чтобы планировать свои поездки с учетом возможных задержек.

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