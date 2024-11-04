Петербуржцы два дня подряд стали свидетелями северного сияния

Жители Петербурга и окрестных районов стали свидетелями северного сияния, которое освещало ночное небо на фоне снегопада 3 и 4 ноября. Несмотря на снежные осадки, северное сияние привлекло внимание многих горожан, которые могли наблюдать его прямо из своих квартир.

Вечером, 3 ноября, снегопад заставил многих петербуржцев оставаться дома, избегая поездок по скользким улицам. Тем не менее, небо время от времени прояснялось, и яркие цвета северного сияния становились все более заметными, как сообщает издание «Аргументы недели».

Ночь с 3 на 4 ноября также подарила жителям города новое зрелище – на короткое время над Петербургом и его окрестностями вновь возникло небольшое, но яркое северное сияние, которое быстро исчезло. В частности, наблюдать огни северного сияния смогли также жители Северного берега Финского залива, включая Зеленогорск.