  • 18+

  • Сегодня

    04.11.24, Пн

    Погода

    +1°

  • 18+

  • Курсы валют

    $97.55 €106.14 ¥13.67

Петербуржцы два дня подряд стали свидетелями северного сияния

Фото: pxhere.com

Жители Петербурга и окрестных районов стали свидетелями северного сияния, которое освещало ночное небо на фоне снегопада 3 и 4 ноября. Несмотря на снежные осадки, северное сияние привлекло внимание многих горожан, которые могли наблюдать его прямо из своих квартир.

Вечером, 3 ноября, снегопад заставил многих петербуржцев оставаться дома, избегая поездок по скользким улицам. Тем не менее, небо время от времени прояснялось, и яркие цвета северного сияния становились все более заметными, как сообщает издание «Аргументы недели».

Ночь с 3 на 4 ноября также подарила жителям города новое зрелище – на короткое время над Петербургом и его окрестностями вновь возникло небольшое, но яркое северное сияние, которое быстро исчезло. В частности, наблюдать огни северного сияния смогли также жители Северного берега Финского залива, включая Зеленогорск.

 

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Посещаемость ТЦ в Петербурге сократилась на 6% к концу октября

    Посещаемость ТЦ в Петербурге сократилась на 6% к концу октябряНовости
    По информации, представленной компанией Focus Technologies, в период с 21 по 27 октября посещаемость торговых…

      Рейс из Петербурга в Уфу экстренно сел в Пулково

        Рейс из Петербурга в Уфу экстренно сел в ПулковоНовости
        В понедельник, 4 ноября, в пресс-службе аэропорта Пулково сообщили о том, что вылетевший из Петербурга…

          Умер музыкант и продюсер Куинси Джонс, который сотрудничал с Синатрой

            Умер музыкант и продюсер Куинси Джонс, который сотрудничал с СинатройКультура
            В Соединенных Штатах Америки на 91-м году жизни скончался знаменитый музыкант и продюсер Куинси Джонс,…

              Петербуржцы два дня подряд стали свидетелями северного сияния

                Петербуржцы два дня подряд стали свидетелями северного сиянияНовости
                Жители Петербурга и окрестных районов стали свидетелями северного сияния, которое освещало ночное небо на фоне…

                  Умер актер популярного фильма «Не бойся, я с тобой» Артур Березин

                    Умер актер популярного фильма «Не бойся, я с тобой» Артур БерезинКультура
                    Актер и каскадер Артур Березин скончался на 69-м году жизни после продолжительной болезни в одной…

                      Звезда «Молодежки» купил квартиру в Петербурге

                        Звезда «Молодежки» купил квартиру в ПетербургеНовости
                        Известный актер Влад Канопка поделился новостью о своей новой недвижимости в Петербурге в интервью изданию…