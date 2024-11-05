Петербургские многодетные семьи смогут получить льготы по всей России благодаря удостоверению

Многодетные семьи из Петербурга получат специальные удостоверения. Как сообщили в пресс-службе Смольного, они помогут получать социальную поддержку по всей России

Постановление предусматривает выдачу удостоверений, подтверждающих статус многодетной семьи на всей территории Российской Федерации. Кроме того, благодаря удостоверению многодетные семьи смогут посещать петербургские учреждения культуры.

Статус многодетной получает семья, в которой имеется трое или более детей. Это касается и детей, которых усыновили или они находятся под опекой.

Многодетная семья получает статус бессрочно. Социальную поддержку семья получает до тех пор, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет, либо 23 года при условии очного обучения в вузе.