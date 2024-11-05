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Умерла солистка филиала Мариинского театра Мария Ринчинова

Фото : alania.mariinsky/Telegram

Солистка оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии Мария Ринчинова скончалась 4 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте театра. Подробности и причины ее смерти не разглашаются.

Пресс-служба Мариинского театра отметила, что Мария была не только талантливой артисткой с яркой индивидуальностью, но и замечательным, светлым человеком, который оставил яркий след в сердцах окружающих.

Супруг Марии, Найдан, сообщил изданию «АиФ», что артистка находилась на седьмом месяце беременности. Он отметил, что врачи не смогли спасти ни ребенка, ни ее саму.

В некрологе подчеркнули, что в 2023 году Мария Ринчинова стала солисткой труппы Мариинского театра, а ее дебют состоялся в опере П. Чайковского «Евгений Онегин». После этого она также участвовала в постановках «Снежная королева» и «Зори здесь тихие». Мария родилась в Бурятии и получила образование в музыкальном колледже имени П. И. Чайковского в Улан-Удэ, а затем в Российской академии музыки имени Гнесиных.

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