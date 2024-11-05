В Петербурге в партии шриланкийского черного чая нашли опасную муху

В Петербурге сотрудники Россельхознадзора обнаружили в партии шриланкийского черного чая имаго многоядной мухи-горбатки. Как отметили в ведомстве, опасный товар ехал в Ленобласть.

«Было обнаружено живое имаго насекомого, схожего по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом», – говорится в сообщении, на которое ссылается РИА «ФедералПресс».

Известно, что общий вес партии составил 14,3 тонны. Чай ехал из Шри-Ланки. После проведения лабораторных исследований собственник партии груза принял решение отправить чай на обеззараживание.