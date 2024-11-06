В Петербурге расширят права работника на оплату больничного листа

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в целом проект федерального закона, который направлен на расширение прав работников на оплату больничных листов.

По информации пресс-службы городского парламента, новая законодательная инициатива предполагает устранение внутренних противоречий в действующем российском законодательстве. В частности, она касается возможности выбора временного периода для расчета средней заработной платы, от которой зависят выплаты по временной нетрудоспособности.

Это право теперь будет доступно не только тем гражданам, которые находились в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, но и другим работникам, имеющим перерывы в трудовой деятельности.