Согласно предварительным данным, выборы в Соединенных Штатах Америки можно считать состоявшимися. Несмотря на метаморфозы четырехлетней давности, когда в последний момент сотни тысяч американских избирателей «встали из могил» и отдали свои голоса за Джо Байдена, похоже, настало время признать Дональда Трампа победителем. Об этом сообщил публицист Алексей Белов 360.ru.

По крайней мере, несколько значимых фигур, таких как глава палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, миллиардер Илон Маск, а также медиа-ресурсы, включая CNN и Fox News, уже переименовали 45-го президента США в 47-го.

Не секрет, что в России наблюдали за Трампом с интересом. Хотя на официальном уровне, в том числе и президент Владимир Путин, не раз выражали предпочтение в отношении Джо Байдена, общая симпатия к республиканцу все же была ощутимой.

Почему Трамп вызывает симпатию в России?

На этот вопрос можно ответить как просто, так и сложно. С одной стороны, президенты-республиканцы, такие как Буши, Рейган и Никсон, развязывали множество военных конфликтов по всему миру, включая Вьетнам и Ирак. С другой стороны, демократы тоже не отличались миролюбием, участвуя в конфликтах в Югославии, Афганистане и Ливии.

Отношение американских президентов к России также нельзя назвать положительным. Рейган называл СССР «империей зла», а Клинтон нанес удар по национальной гордости россиян, публично растоптав Югославию и расширив НАТО на восток, приближая его к российским границам.

Непредсказуемость Трампа

Почему же тогда многие россияне радуются победе Трампа? Возможно, они верят в его обещания закончить войну за 24 часа и наладить отношения с Россией, о чем он вновь заявил, став избранным президентом. Однако, как отметил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Трамп «упрямый, но система сильнее».

Ответ на загадку российской «любви» к Трампу кроется в его несистемности. Хотя он не является абсолютно несистемным политиком, его подходы к внешней политике отличаются от традиционных американских. Трамп может взаимодействовать с лидерами, такими как Ким Чен Ын, и критиковать Европу, которая на протяжении тридцати лет стремится угодить США.

Перспективы отношений с Россией

С Трампом Россия не станет легче, как это было и четыре года назад, но будут изменения, отличные от привычных. Трамп может создать определенные трудности для глобалистов и американской системы, известной как «глубинное государство». Победа над этой системой, по сути, и является тем, что сегодня можно отмечать с радостью.