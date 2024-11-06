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Квартиру Владимира Набокова в Петербурге выставили на продажу

Фото: pxhere.com

На продажу выставили квартиру, где жил знаменитый писатель Владимир Набоков в Петербурге. Об этом сообщил SPB.KP.RU.

Это просторное трехкомнатное жилье расположено в историческом здании на улице Чайковского, в самом центре Северной столицы. Специалисты отмечают, что недавно в квартире провели реставрационные работы, выполненные сотрудниками Эрмитажа.

«Здесь также есть прекрасная парадная, в которой бывал Николай II, когда проводил вечера с известной балериной Матильдой Кшесинской», — рассказывает риелтор Андрей Полканов, подчеркивая историческую ценность этого места.

Внимание привлекают также винтажные люстры, которые добавляют помещению особую атмосферу.

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Квартиру Владимира Набокова в Петербурге выставили на продажу

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