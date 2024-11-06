  • 18+

  • Сегодня

    06.11.24, Ср

    Погода

    +5°

  • 18+

  • Курсы валют

    $98.06 €106.89 ¥13.75

Специалисты Авито исследовали рынок готового бизнеса в Петербурге

Фото: pxhere.com

Недавнее исследование, проведенное специалистами Авито, выявило тенденции в спросе на готовый бизнес в Петербурге. В третьем квартале 2024 года внимание петербуржцев чаще привлекали предприятия в сфере общественного питания.

Согласно данным исследования, 17% запросов на готовый бизнес в Петербурге приходятся на общепит. Средняя стоимость таких заведений составляет 1,6 млн рублей. Сфера красоты и здоровья на втором месте по популярности — 11% запросов. Средняя цена предприятий данной категории — 1,7 млн рублей. Торговля занимает третье место с 10% запросов и средней ценой 1,3 миллиона рублей.

Кроме того, отмечается рост интереса к другим направлениям, например сельское хозяйство демонстрирует показатель +47%, туризм +16% роста, развлечения + 12% роста. Это говорит о разнообразии интересов петербуржцев.

Особенно стоит отметить, что 86% запросов связаны с желанием приобрести готовый бизнес, тогда как лишь 5% пользователей ищут возможность аренды, а 4% — партнерства. Предприниматели стремятся к независимости и готовы инвестировать в собственное дело.

Кстати, поиск инвестиций и кредитных предложения также вызывает интерес. В третьем квартале 2024 года наблюдается рост количества пользователей, просматривающих объявления о займах на 28%.

«Тем, кто решился на открытие собственного дела, также важно найти источники финансирования для его масштабирования», — отметил Илья Дудковский, директор «Авито Бизнес 360».

Кроме того, он подчеркнул, что работающие предприятия привлекают не только опытных предпринимателей, но и тех, кто только начинает свой путь в этом направлении. Некоторые приходят в бизнес из совершенно разных сфер. Это стало возможным, в том числе, за счет развития цифровых платформ и доступности информации.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Публицист Белов заявил, что России с Трампом не будет проще

    Публицист Белов заявил, что России с Трампом не будет прощеНовости
    Согласно предварительным данным, выборы в Соединенных Штатах Америки можно считать состоявшимися. Несмотря на метаморфозы четырехлетней…

      С помощью полимерной мембраны можно будет использовать моторное масло повторно

        С помощью полимерной мембраны можно будет использовать моторное масло повторноНаука
        В России ученые придумали полимерную мембрану, способную эффективно чистить отработанное моторное масло от загрязнений. Используя…

          Сооснователь Bright Rich рассказал о связи рынка недвижимости и кризисов экономики

            Сооснователь Bright Rich рассказал о связи рынка недвижимости и кризисов экономикиГород
            Сооснователь Bright Rich Виктор Заглумин придерживается мнения, что рынок коммерческой недвижимости, являясь первой производной от…

              В Кронштадте загорелся автобус, пострадавших нет

                В Кронштадте загорелся автобус, пострадавших нетНовости
                В Кронштадте на Цитадельском шоссе произошло возгорание лазурного автобуса. Об этом сообщили очевидцы в социальных…

                  Как рассчитать размер пенсии в 2024 году: названы правила, формулы и условия получения

                    Как рассчитать размер пенсии в 2024 году: названы правила, формулы и условия полученияНовости
                    В России функционирует система пенсионного обеспечения, которая предлагает различные виды страховых пенсий. К основным категориям…

                      Специалисты Авито исследовали рынок готового бизнеса в Петербурге

                        Специалисты Авито исследовали рынок готового бизнеса в ПетербургеНовости
                        Недавнее исследование, проведенное специалистами Авито, выявило тенденции в спросе на готовый бизнес в Петербурге. В…