Финляндия рассматривает возможность открытия границы с Россией зимой

Правительство Финляндии изучает перспективу открытия границы с Россией в зимний период. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat, ссылаясь на информацию от нескольких осведомлённых источников.

Хотя финские власти не намерены открывать всю границу, существует вероятность, что один из пограничных пунктов пропуска будет открыт в качестве эксперимента. Запланированный эксперимент предполагает проведение мероприятий в зимнее время, что позволит более эффективно контролировать потоки людей как на территории России, так и в Финляндии, учитывая характер зимних погодных условий. На данный момент в Хельсинки не принято окончательное решение об открытии хотя бы одного пограничного перехода для проведения данного эксперимента.

Реализация этой инициативы будет зависеть от текущей ситуации на границе, а также от данных, предоставленных Пограничной охраной Финляндии.