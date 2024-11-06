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Экономист Хазин предупредил о возможном кризисе из-за эмиссионных механизмов

Фото: Baltphoto

Российский экономист Михаил Хазин поделился своим мнением о текущей мировой экономической ситуации, подчеркивая, что правительства стран во всем мире стремятся решать социально-экономические и общественно-политические проблемы исключительно через эмиссионные механизмы. Об этом сообщило ИА DEITA.RU.

Хазин утверждает, что такой простой подход к управлению экономикой приводит к резкому росту инфляции во многих странах. В результате эмиссии денег в экономику поступает такое количество средств, что они перестают находить применение в различных отраслях хозяйства. Лишняя ликвидность начинает накапливаться на фондовом рынке, что создает нестабильную ситуацию.

Экономист отмечает, что избыточное количество капитала приводит к искусственному раздуванию рыночной капитализации сначала у крупных, популярных компаний, особенно в технологическом секторе. Позже этот тренд охватывает и менее известные бизнесы, которые, как и их более известные аналоги, теряют связь с реальной стоимостью.

Хазин также предсказал, что на фоне такой ситуации «черные дни» для рынка не за горами. Он считает, что вскоре начнется резкая коррекция, которая может завершиться масштабным падением на фондовом рынке. В результате этого падения пострадают многие компании и их акции, которые были приобретены неопытными частными инвесторами.

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