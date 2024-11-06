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Святая Матрона Московская увидела предстоящие испытания и надежды для России в 2025 году

Фото: pxhere.com

Святая Матрона Московская, прославленная своими пророчествами, оставила много предсказаний о судьбе России.

По словам Матроны, 2024 год станет периодом экономической нестабильности для всего мира. Люди столкнутся с тяжелым выбором между духовными и материальными нуждами, что станет настоящим испытанием для многих. Она предсказала, что только обратившись к Богу с искренним раскаянием, народ сможет преодолеть трудности.

В этом контексте святая отметила важность веры, единства и традиционных ценностей, которые, по её мнению, помогут России сохранить свои лидерские позиции на мировой арене. В то же время, Запад рискует оказаться в состоянии духовного кризиса, что может усугубить его проблемы.

Несмотря на ожидаемую сложность 2024 года, Матрона Московская увидела надежду на светлое будущее для России в 2025 году.

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