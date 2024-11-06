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Туристка рассказала, где хорошо относятся к русским путешественникам

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Путешественница  рассказала о своих впечатлениях от посещения различных стран и о том, как в них относятся к русским. Она успела побывать более чем в 30 странах и делится своими наблюдениями в блоге под названием «Тут вам не там», который она ведет на платформе «Дзен».

На данный момент девушка проживает в Италии и отмечает, что эта страна проявляет теплое отношение к российским туристам, несмотря на существующие политические напряженности. По её словам, в Италии создаются максимально комфортные условия для отдыхающих из России, что позволяет им чувствовать себя желанными гостями.

Другой страной, где русские туристы встречают доброжелательное отношение, является Шри-Ланка. Здесь люди высказывают уважение к России, а некоторые даже мечтают о том, чтобы посетить эту страну или поселиться в ней. Местные жители характеризуют русских как «смелых и сильных», что подчеркивает положительное восприятие россиян.

Кроме того, путешественница выделила Китай как страну, где русских туристов встречают особенно радостно. В Китае русских называют друзьями и братьями, и, по словам блогера, если кто-то говорит на китайском, то к нему сразу же тянутся новые знакомства и дружеские отношения.

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