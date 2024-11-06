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Экспедиция Russian Ocean Way завершила кругосветное путешествие в Кронштадте

Фото: t.me/russianoceanway

В Кронштадте команда российских путешественников завершила свой кругосветный маршрут, известный как «По пути русских кругосветных мореплавателей» (Russian Ocean Way). Об этом сообщила пресс-служба экспедиции.

За три с половиной года странствий участники экспедиции преодолели 35 тысяч морских миль и посетили 32 страны. В ходе своего путешествия команда столкнулась с рядом ситуаций, включая два крушения и нападение акул. Тем не менее, они с достоинством справились с множеством приключений, начиная свой путь 1 июля 2021 года.

Руководителем экспедиции стал Евгений Ковалевский из Томска, а капитаном — Станислав Березкин из Новосибирска. Путешественники следовали маршрутам, которые ранее проходили знаменитые мореходы и первооткрыватели, такие как Иван Крузенштерн, Федор Литке и Фаддей Беллинсгаузен.

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