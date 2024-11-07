Шоу «Импровизаторы», Супердискотека 90-х, спектакль «Парфюмер»: куда пойти в Петербурге 8 – 14 ноября

В традиционном обзоре мероприятий Peterburg2 представил самые интересные события следующей недели. Среди них — интерактивная программа «Метро – подземный город», лекция «Чудеса японских сказок», концерт «Легенды русского рока. Виолончель шоу» и многое другое.

Мероприятия 8 ноября

Концерт «Рояль и орган под звездами: NEOCLASSICA. Эйнауди, Циммер, Тирсен»

Адрес: Санкт-Петербургский планетарий, Александровский парк, 4

В планетарии пройдёт концерт NEOCLASSICA, где в полной темноте прозвучит музыка великих композиторов. На огромном куполе будет показано мультимедийное шоу, а уникальное сочетание звуков органа и рояля продемонстрирует, как известные композиции могут зазвучать совершенно по-новому.

Возрастное ограничение: 6+.

Концерт Султана Лагучева

Адрес: Клуб Космонавт, улица Бронницкая, 24

На концерте Султана Лагучева вы сможете насладиться популярными хитами артиста, такими как «Горький вкус», «Горячая, гремучая», «Люблю и ненавижу» и другими композициями в исполнении его собственной музыкальной группы.

Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль «Заповедь № 6»

Адрес: Пространство «Где бабуля?», улица Средняя Подьяческая, 15А

Спектакль-расследование «Заповедь № 6» представляет собой променад с театрализованной игрой в мафию по мотивам романа Достоевского «Преступление и наказание».

Возрастное ограничение: 18+.

Мероприятия 9 ноября

Концерт Mary Gu

Адрес: Клуб Sound, Кожевенная линия, 40

Mary Gu — одна из самых ярких поп-исполнительниц нашего времени. Её творчество отличается искренностью, трогательной лирикой и проникновенными мелодиями. Сама артистка определяет свой музыкальный стиль как «лиричный думающий поп».

Среди её популярных песен — «Не влюбляйся», «Дисней», «Косички» и другие. В феврале этого года певица выпустила свой новый альбом luvcore. Эта пластинка стала вторым студийным альбомом в её карьере и ознаменовала начало новой главы в творчестве исполнительницы.

Возрастное ограничение: 12+.

Концерт «Легенды русского рока. Виолончель шоу»

Адрес: Открытая киностудия Лендок, набережная Крюкова канала, 12

«Легенды русского рока. Виолончель шоу» — это незабываемое шоу, где ваши любимые песни обретут новое звучание. Подпевайте «Королю и Шуту», наслаждайтесь «Вечной молодостью» от «Смысловых галлюцинаций», слушайте «Беспечного ангела» и «Последнего героя». Каждая композиция — это целая история. Драйвовые и лирические мелодии, энергия рок-концерта и классическая красота — всё это ждёт вас на мероприятии.

Возрастное ограничение: 6+.

Шоу «Импровизаторы»

Адрес: Дворец культуры имени Ленсовета, Каменноостровский проспект, 42

«Импровизаторы» — это уникальное комедийное шоу, которое «рисуется» без заранее написанного сценария и подготовки прямо на глазах зрителей. Четверо талантливых актёров — Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун примеряют на себя необычные и неожиданные образы, оказываясь в самых непредсказуемых ситуациях.

Возрастное ограничение: 18+.

Супердискотека 90-х

Адрес: Спортивно-развлекательный комплекс Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1

Гостей ожидает более 4 часов энергичных танцев под популярные треки, интерактивный парк развлечений 90-х годов в холле, яркие эмоции, ностальгические видео и грандиозное шоу. Это будет не просто дискотека, а супердискотека!

Возрастное ограничение: 16+.

Концерт Стаса Старовойтова

Адрес: Дворец Олимпия, Литейный проспект, 14

Стас Старовойтов — легенда российского стендапа. Его сольный концерт представляет собой эксклюзивную программу с юмором о событиях, которые произошли со Стасом в последнее время: то, что не покажут по телевизору.

Возрастное ограничение: 18+.

Благотворительный фестиваль «Самое время жить»

Адрес: Пространство Московский рынок, улица Решетникова, 12

Фонд по борьбе с лейкемией и Московский рынок организуют благотворительный фестиваль «Самое время жить», посвящённый 10-летию организации. Средства, собранные в ходе мероприятия, пойдут на экстренное лечение взрослых с заболеваниями кровеносной системы.

Возрастное ограничение: 18+.

Мероприятия 10 ноября

Большой семейный фестиваль «Брусницын»

Адрес: Культурный квартал Брусницын, Кожевенная линия, 30

Фестиваль посвящён истории места, кожевенному делу и культурному району в целом, а также приурочен ко дню рождения Николая Николаевича Брусницына, одного из братьев-купцов Брусницыных, промышленника и мецената.

Посетители смогут ознакомиться с выставкой, посвящённой семье Брусницыных и кожевенному ремеслу. Лучшие мастера кожевенного дела будут представлены на специализированном рынке крафтовых кожаных изделий.

Возрастное ограничение: 0+.

Концерт Merab Amzoevi (Мераб Амзоев)

Адрес: Клуб A2 Green Concert, проспект Медиков, 3

Мераб Амзоев громко заявил о себе в российском шоу-бизнесе благодаря соцсетям, где его называют такими громкими прозвищами, как «бархатный голос Грузии», «грузинский бриллиант» и «грузинский Челентано». Он исполняет авторские песни и кавер-версии на грузинском, русском и английском языках.

Возрастное ограничение: 12+.

Концерт Harry Potter Symphony

Адрес: Концертный зал Яани Кирик, улица Декабристов, 54А

Посетителей ждет мультимедийное представление и симфонический оркестр под руководством Станислава Чигадаева. Стены собора создадут атмосферу уютной гостиной Гриффиндора.

На концерте музыка объединится с магией, а культовые персонажи оживут на большом экране. Симфонический оркестр исполнит самые известные композиции из фильмов о Гарри Поттере.

Возрастное ограничение: 6+.

Концерт Миланы Стар

Адрес: Концертно-спортивный комплекс Лахта-холл, Приморский проспект, 80/1

Поклонников ждут масштабные декорации, красочные костюмы, энергичные танцы, неожиданные коллаборации, новые хиты и потрясающие спецэффекты. Организаторы обещает массу эмоций и незабываемые впечатления.

Возрастное ограничение: 0+.

Мероприятия 11 ноября

Одноактные балеты «Кармен-сюита» и «Маргарита и Арман»

Адрес: Мариинский театр, Театральная площадь, 1

«Кармен-сюита» была представлена в 1967 году в Москве Виктором Барыкиным. В основе спектакля лежит музыка Жоржа Бизе, созданная по сюжету Проспера Мериме, которая рассказывает о трагической судьбе гордой цыганки Кармен и несчастной любви солдата Хозе.

«Маргарита и Арман» — балет Фредерика Аштона, поставленный на музыку си-минорной сонаты Ференца Листа. Здесь сюжетная линия играет меньшую роль, чем в предыдущих произведениях, — это балет-настроение, хотя и рассказывающий зрителям увлекательную историю.

Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль «Парфюмер»

Адрес: Дворец культуры Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Спектакль «Парфюмер» рассказывает историю Жана-Батиста Гренуя, убийцы, который становится могущественным парфюмером. Он создаёт уникальный аромат любви, но ради этого совершает ужасные преступления и губит невинных людей. Гренуй неудержим, ведь запах — мощное оружие, которое не всегда приносит пользу даже самым опытным мастерам. Неожиданный финал спектакля поразит самых искушённых зрителей.

Возрастное ограничение: 16+.

Концерт Наташи Королёвой

Адрес: Большой концертный зал Октябрьский, Лиговский проспект, 6

Концерты Наташи Королёвой — это гарантия качества: живое звучание, впечатляющее световое представление, яркие образы, уникальная душевная атмосфера и, конечно же, самые известные песни, полные добра, страсти и любви! Удивительно, но вот уже тридцать лет королева жёлтых тюльпанов продолжает радовать своих слушателей энергичными хитами и заряжать неиссякаемой энергией миллионы поклонников по всему миру.

Возрастное ограничение: 6+.

Концерт Валерия Сёмина

Адрес: Культурно-досуговый центр Ижорский, Колпино, Советский бульвар, 2

Валерий Сёмин — заслуженный артист России, выдающийся представитель российской народной культуры. Он обладает мощной энергетикой и харизмой, а также способен завести любую аудиторию с полуоборота.

В его репертуаре более 500 песен и инструментальных композиций, включая авторские песни, песни советского периода, застольные, комсомольские, военные, песни из кинофильмов и мультфильмов и многое другое.

Возрастное ограничение: 6+.

Мероприятия 12 ноября

Всероссийский форум «Ключевые тренды развития индустрии напитков»

Адрес: Отель Airportcity Plaza St. Petersburg, улица Стартовая, 6

Спикеры и гости форума обсудят повышение эффективности благодаря использованию новых методов управления, ориентацию на потребителя, внедрение производственных систем на российских предприятиях и многие другие вопросы.

Возрастное ограничение: 18+.

Интерактивное занятие «Мифы о деревьях»

Адрес: Библиотека №10 Приморского района, улица Туристская, 11

В ходе мероприятия дети и их родители смогут окунуться в мир древних преданий и легенд, связанных с растительным миром. Участники познакомятся с мифами разных стран, где растения играют значительную роль, и узнают интересные факты о них. Также у них будет возможность создать своё волшебное дерево. Завершится мероприятие викториной, которая позволит проверить полученные знания.

Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль «Фатима»

Адрес: Мариинский театр, Театральная площадь, 1

На исторической сцене Мариинского театра состоится показ национального балета «Фатима». Этот спектакль будет представлен балетной труппой филиала театра из Северной Осетии.

Музыка для балета была написана Жанной Плиевой на основе либретто Анатолия Азаревича. Премьера спектакля состоялась во Владикавказе в ноябре 2023 года в память о выдающемся композиторе.

Возрастное ограничение: 12+.

Перформанс «Сенситивное агрегирование»

Адрес: Новая сцена Александринского театра, набережная реки Фонтанки, 49А

Перформанс представляет собой встречу искусства и технологий, в которой алгоритмы обучаются «чувствовать». В контексте аффективных вычислений искусственный интеллект стремится понять человеческие эмоции, но какова цена такого понимания? И что означает для кода распознавать радость, страх или гнев?

Посетителям предлагается стать свидетелями эксперимента: музыкант передаст десять основных эмоций через мелодии, а виртуальный помощник, подобно актёру, будет интерпретировать их в режиме реального времени.

Возрастное ограничение: 16+.

Мероприятия 13 ноября

Интерактивная программа «Метро – подземный город»

Адрес: Центральная детская библиотека Приморского района (Книгопарк), улица Долгоозёрная, 12к2

Детская библиотека приглашает вас принять участие в интерактивной программе, посвящённой метро.

Метро — это не только популярный вид общественного транспорта, но и целый подземный мир. На мероприятии участники познакомятся с ним поближе и совершат виртуальную прогулку по станциям метро Петербурга и Москвы.

Возрастное ограничение: 12+.

Лекция «Чудеса японских сказок»

Адрес: Библиотека национальных литератур, улица Садовая, 33

Для понимания культуры другого народа нужно начать со сказок. Какие сказки так же близки и понятны японцам, как для нас — сказка о репке? С чем у них ассоциируется персик? Почему история о луне вызывает грусть? Какая летняя легенда напоминает им о любви? Ответы на эти и другие вопросы можно найти на лекции «Чудеса японских сказок».

Возрастное ограничение: 16+.

Лекция «Национальный Петербург: буддийский Дацан»

Адрес: Библиотека №4 Приморского района, Ольгино, улица Колодезная, 30

Библиотека приглашает вас посетить лекцию, посвящённую одному из знаковых сооружений Петербурга — буддийскому храму Дацан Гунзэчойнэй. Из-за необычного красно-фиолетового оттенка гранита, которым облицован храм, его называют «аметистовым».

На лекции вы узнаете об истории строительства храма, его прошлом и настоящем состоянии.

Возрастное ограничение: 16+.

Концерт Владимира Винокура

Адрес: Дом молодежи Царскосельский, Пушкин, улица Магазейная, 42

Желающие смогут насладиться выступлением известного юмориста Владимира Винокура.

Возрастное ограничение: 12+.

Мероприятия 14 ноября

Концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Маэстро Юрия Башмета

Адрес: Большой зал филармонии имени Шостаковича, улица Михайловская, 2

Оркестр выступит в своём новом, седьмом составе, поскольку в августе завершился национальный отбор в новый состав коллектива на ближайшие два года.

В рамках большого тура 2024 года по российским городам будут исполнены шедевры классической музыки, такие как Симфония № 8 «Неоконченная» Франца Шуберта, отрывки из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» Альфреда Шнитке (в честь 90-летия со дня рождения композитора) и легендарная Симфония № 5 Дмитрия Шостаковича.

Возрастное ограничение: 6+.

Концерт Lascala «На контрастах»

Адрес: Клуб-ресторан Jagger, площадь Конституции, 2

За свою карьеру группа LASCALA продемонстрировала, что альтернативный рок с его нежным и чувственным звучанием имеет право на успех. LASCALA — единственный коллектив в России, который мастерски объединяет рок-музыку с культурой испаноязычного мира. Их новая программа «На контрастах» служит этому прекрасным подтверждением.

Возрастное ограничение: 16+.