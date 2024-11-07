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Американский блогер высоко оценил качество еды во «Вкусно – и точка»

Фото: кадр с видео

Американец Джозеф Роуз, который ведет YouTube-канал под названием EXPAT American, недавно посетил российский «Макдональдс» в компании своих друзей. Его впечатления о качестве еды и вкусе блюд оказались весьма положительными. Роуз отметил, что многие позиции меню, которые представлены в российском ресторане быстрого питания, значительно превосходят аналоги в США, добавив, что продукция в России, как правило, более здоровая из-за отсутствия генетически модифицированных организмов (ГМО).

В своем видео блогер вспомнил, как недавно наблюдал, как кандидат в президенты США Дональд Трамп готовил картофель-фри в «Макдональдсе». После этого Роуз осознал, что уже десять лет не снимал видео из российского «Макдональдса». Его друг Хантер Кейвуд, с которым он делил свой опыт, отметил, что атмосфера ресторана изменилась с тех пор, как они последний раз его посещали. Он вспомнил, как заведение выглядело десять лет назад, когда зал был похож на музей, а очереди символизировали конец Советского Союза и сближение России с Западом.

Кейвуд, который также является любителем «Кока-Колы», обратил внимание на отсутствие этого популярного напитка в России, и теперь предпочитает «Добрую колу». Он отметил, что в меню не наблюдается существенных отличий между американским и российским «Макдональдсом», хотя в США, возможно, больше блюд с беконом, который очень популярен среди американцев. Интересно, что в России есть картофель по-деревенски, который больше напоминает домашний, в отличие от картошки-фри, которая является единственным вариантом в американских ресторанах.

Роуз также выделил наличие пекарен в некоторых российских «Макдональдсах», что является одной из особенностей, которая радует клиентов. Блогеры решили насладиться заказанными блюдами, включая «Биг Хит» — российскую версию «Биг Мака» и вкусные куриные наггетсы.

В диалоге с друзьями Роуз уточнил значение названия «Добрый кола», на что Кейвуд ответил, что это слово означает «хорошо» или «отлично», добавив, что этот напиток, по его мнению, превосходит «Кока-Колу». По поводу картофеля-фри Кейвуд подтвердил, что на вкус он не отличается от американского варианта, хотя возможно, что картошка во США обжарена чуть сильнее.

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