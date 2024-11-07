Власти Петербурга подарят католикам здание в Ковенском переулке

Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) принял решение о безвозмездной передаче католической общине здания, расположенного по адресу Ковенский переулок, 7, литера Б. Этот объект находится на территории римско-католической церкви Нотр-Дам де Франс и имеет статус культурного наследия федерального значения.

Согласно распоряжению КИО, которое было обнародовано 7 ноября, здание площадью около 430 квадратных метров станет собственностью прихода Божией Матери Лурдской. Представители этого прихода ранее подчеркивали, что данное здание служит домом причта при римско-католической церкви, которое было возведено в 1909 году в рамках строительства храма.

Исторически известно, что в этом здании также функционировала воскресная школа и канцелярия, что подчеркивает его значимость для местной католической общины.