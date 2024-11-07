  • 18+

  • Сегодня

    08.11.24, Пт

    Погода

    +5°

  • 18+

  • Курсы валют

    $98.22 €105.71 ¥13.64

Власти Петербурга подарят католикам здание в Ковенском переулке

Фото: pxhere.com

Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) принял решение о безвозмездной передаче католической общине здания, расположенного по адресу Ковенский переулок, 7, литера Б. Этот объект находится на территории римско-католической церкви Нотр-Дам де Франс и имеет статус культурного наследия федерального значения.

Согласно распоряжению КИО, которое было обнародовано 7 ноября, здание площадью около 430 квадратных метров станет собственностью прихода Божией Матери Лурдской. Представители этого прихода ранее подчеркивали, что данное здание служит домом причта при римско-католической церкви, которое было возведено в 1909 году в рамках строительства храма.

Исторически известно, что в этом здании также функционировала воскресная школа и канцелярия, что подчеркивает его значимость для местной католической общины.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Кинолог Кульпина объяснила, как вести себя при встрече с собаками

    Кинолог Кульпина объяснила, как вести себя при встрече с собакамиНовости
    Кинолог Елена Кульпина рассказала о правилах поведения в ситуации встречи с бродячими собаками, что становится…

      Писатель Беседин предложил артистам выступать за идею без денег

        Писатель Беседин предложил артистам выступать за идею без денегНовости
        В Государственную думу Российской Федерации внесли законопроект, который ограничивает расходы на выступления артистов до одного…

          Ученые нашли десятки новых генов, связанных с грыжой межпозвоночных дисков

            Ученые нашли десятки новых генов, связанных с грыжой межпозвоночных дисковМедицина
            Грыжа межпозвоночного диска поясничного отдела позвоночника представляет собой одно из самых распространенных структурных изменений в…

              В Петербурге прошла встреча с делегацией Нижегородской области по вопросам общественного транспорта

                В Петербурге прошла встреча с делегацией Нижегородской области по вопросам общественного транспортаНовости
                В комитете по транспорту Петербурга состоялась встреча с представителями делегации администрации Нижегородской области, целью которой…

                  Окружение Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта

                    Окружение Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликтаНовости
                    Окружение Дональда Трампа, который недавно объявил о своей победе на выборах президента США, выдвинуло инициативу,…

                      Власти Петербурга подарят католикам здание в Ковенском переулке

                        Власти Петербурга подарят католикам здание в Ковенском переулкеНовости
                        Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) принял решение о безвозмездной передаче католической общине здания, расположенного по…