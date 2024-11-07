В Государственную думу Российской Федерации внесли законопроект, который ограничивает расходы на выступления артистов до одного миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов. Таким образом, если кто-то желает пригласить популярных исполнителей, таких как Шаман или Филипп Киркоров, за свой счет, это вполне допустимо, однако использование бюджетных средств для таких мероприятий становится невозможным.

Как отметил писатель Платон Беседин 360.ru, нициаторами законопроекта выступили депутаты от партии «Новые люди». Тем не менее, можно сказать, что данный законопроект стал следствием актуальных социальных и экономических реалий, отражая абсурдность ситуации. Основным триггером послужили гонорары Шамана, которые достигали 15-16 миллионов рублей за выступления на городских праздниках в Оренбурге и Ставрополье, что вызвало бурное возмущение среди населения.

С одной стороны, законопроект кажется логичным: если разумные подходы не срабатывают, приходится прибегать к законодательным мерам. С другой стороны, странно, что некоторые вещи остаются непонятыми. Продюсер Иосиф Пригожин выразил свою точку зрения, отметив, что, например, для Филиппа Киркорова, у которого 77 человек в коллективе, невозможно уложиться в миллион рублей, поскольку расходы коллектива составляют около двух миллионов. В ответ на это, некоторые могут посчитать, что Киркоров должен был бы доплачивать своим зрителям за их присутствие на концертах.

Вместе с тем, Пригожин и его коллеги уверены, что одного миллиона не хватит, поскольку затраты на аппаратуру, костюмы и танцовщиц также учитываются. Некоторые артисты, такие как Егор Летов или Горшок, известные своей музыкой и простотой, могли бы поделиться опытом настоящего творчества, не зависящего от дорогих шоу и излишеств.