Названы популярные направления на новогодние праздники среди россиян

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова поделилась информацией о значительном росте бронирований на новогодние праздники. По данным Шелеховой, количество заказов увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает RT.

Согласно статистике, 44% всех оформленных заказов относятся на поездки за границу. Примечательно, что на 78% больше россиян планируют отправиться на отдых в зарубежные страны. Среди популярных направлений выделяется Таиланд, куда отправится наибольшее количество путешественников. В частности, 13% всех авиабронирований приходится на Пхукет, а на Бангкок — 7,6%.

Кроме того, россияне выбирают и другие зарубежные направления. Так, в числе популярных городов оказались Баку с долей 5,7%, Денпасар на Бали — 4,2%, и Дубай — 4,1%. Спрос также наблюдается на поездки в Стамбул (3,8%), Ереван (3%), Ханой (2,8%), Хошимин (2,6%) и Минск (2,3%).