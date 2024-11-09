Петербуржцам напомнили об ограничениях на ЗСД с 9 по 15 ноября

С 9 по 15 ноября в Петербурге будут действовать временные ограничения движения на двух участках Западного скоростного диаметра (ЗСД). Эти меры связаны с продолжением строительства Шкиперской и Витебской развязок. Ограничения будут действовать преимущественно в ночное и раннее утреннее время, что связано с необходимостью выполнения строительных работ.

Как сообщает АО «ЗСД», ограничения движения по основному ходу ЗСД в районе съезда на намывные территории в направлении КАД Юг будут повторяться в аналогичные ночные часы до 14 ноября. Отметим, что движение на этих участках будет полностью восстанавливаться в утренние часы: 9, 10 и 11 ноября – к 06:00, а 12, 13 и 14 ноября – после 03:00.

Кроме того, ограничение коснется и съезда с Благодатной улицы на ЗСД в южном направлении. В период с 9 по 11 ноября съезд будет закрыт с 23:00 до 06:00, что также обусловлено необходимостью обеспечения безопасных условий для работы строительной техники и выполнения всех работ в установленный срок.

АО «ЗСД» призывает водителей заранее учитывать эти изменения в движении и планировать свои поездки с учетом временных ограничений. Для предотвращения возможных задержек рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.