  • 18+

  • Сегодня

    09.11.24, Сб

    Погода

    +7°

  • 18+

  • Курсы валют

    $97.83 €105.45 ¥13.59

Петербуржцам напомнили об ограничениях на ЗСД с 9 по 15 ноября

Фото: Baltphoto

С 9 по 15 ноября в Петербурге будут действовать временные ограничения движения на двух участках Западного скоростного диаметра (ЗСД). Эти меры связаны с продолжением строительства Шкиперской и Витебской развязок. Ограничения будут действовать преимущественно в ночное и раннее утреннее время, что связано с необходимостью выполнения строительных работ.

Как сообщает АО «ЗСД», ограничения движения по основному ходу ЗСД в районе съезда на намывные территории в направлении КАД Юг будут повторяться в аналогичные ночные часы до 14 ноября. Отметим, что движение на этих участках будет полностью восстанавливаться в утренние часы: 9, 10 и 11 ноября – к 06:00, а 12, 13 и 14 ноября – после 03:00.

Кроме того, ограничение коснется и съезда с Благодатной улицы на ЗСД в южном направлении. В период с 9 по 11 ноября съезд будет закрыт с 23:00 до 06:00, что также обусловлено необходимостью обеспечения безопасных условий для работы строительной техники и выполнения всех работ в установленный срок.

АО «ЗСД» призывает водителей заранее учитывать эти изменения в движении и планировать свои поездки с учетом временных ограничений. Для предотвращения возможных задержек рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Будет как прежде: пенсионеры одной категории получат индексацию с 2025 года

    Будет как прежде: пенсионеры одной категории получат индексацию с 2025 годаНовости
    С 2025 года работающие пенсионеры смогут снова рассчитывать на индексацию своих пенсий, которая была приостановлена…

      Петербуржцам напомнили об ограничениях на ЗСД с 9 по 15 ноября

        Петербуржцам напомнили об ограничениях на ЗСД с 9 по 15 ноябряНовости
        С 9 по 15 ноября в Петербурге будут действовать временные ограничения движения на двух участках…

          Определены первые финалисты шоу «Голос. Дети»

            Определены первые финалисты шоу «Голос. Дети»Новости
            На Первом канале завершился напряженный этап «Поединков» в шоу «Голос. Дети», по итогам которого стали…

              Мультимедийное шоу «ПУШКИН» состоится на Дворцовой площади

                Мультимедийное шоу «ПУШКИН» состоится на Дворцовой площадиНовости
                С 7 и 8 декабря на Дворцовой площади Петербурга пройдет масштабный культурный проект — мультимедийное…

                  Более 117 млн рублей выделят на системы оповещения в Петербурге

                    Более 117 млн рублей выделят на системы оповещения в ПетербургеНовости
                    В Петербурге власти намерены потратить свыше 117 миллионов рублей на поддержку функционирования систем оповещения в…

                      Актер Никита Кологривый стал новым ведущим Comedy Club

                        Актер Никита Кологривый стал новым ведущим Comedy ClubКультура
                        Сегодня, 9 ноября, в 21:00 на телеканале ТНТ выйдет новый эпизод популярного шоу Comedy Club.…