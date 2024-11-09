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«Желтый» уровень опасности объявили в Петербурге из-за мощного ветра

Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Синоптики предупредили петербуржцев о потенциально опасной погоде, которая охватит город в субботу, 9 ноября. В северной столице сегодня наблюдается сильный западный ветер, который продолжит бушевать до обеда. Специалисты Росгидрометцентра объявили «желтый» уровень опасности, который будет действовать до 13:00 9 ноября.

По информации синоптиков, в отдельных районах города порывы ветра могут достигать 15-17 м/с, что представляет собой серьезную угрозу для безопасности. В связи с этим, из-за неблагоприятных погодных условий, в ночь на 9 ноября в Петербурге была отменена разводка мостов, что также связано с метеорологической ситуацией.

Местные власти обратились к горожанам с просьбой соблюдать осторожность. Водителей призвали быть особенно внимательными за рулем, а также по возможности избегать использования личного транспорта, чтобы снизить риск аварий.

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