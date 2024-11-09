Мультимедийное шоу «ПУШКИН» состоится на Дворцовой площади

С 7 и 8 декабря на Дворцовой площади Петербурга пройдет масштабный культурный проект — мультимедийное шоу «Пушкин», посвященное 225-летию со дня рождения великого поэта. В рамках этого мероприятия также состоится финал Третьего всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна света».

Шоу будет включать в себя зрелищные мультимедийные постановки с элементами 3D-маппинга, которые будут транслироваться на фасадах Главного штаба и Штаба Гвардейского корпуса. В первый день мероприятия зрители смогут насладиться шоу с 20:00 до 23:00, а во второй день — с 19:00 до 23:00.

Каждые 40 минут будут повторяться новые сеансы, давая возможность всем желающим увидеть уникальное зрелище.