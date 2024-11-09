Российский политик Владимир Жириновский всегда отличался своей уверенность в своих прогнозах, в том числе и по поводу американских выборов 2024 года. Он не раз заявлял, что эти выборы не состоятся, но, как мы видим, его предположения не оправдались, сообщил «ФедералПресс».

Некоторые эксперты предполагают, что такие яркие заявления Жириновского могли быть частью его стратегии по поддержанию интереса к ЛДПР и созданию ажиотажа вокруг его личности. Известно, что он любил делать громкие прогнозы и провокационные заявления, что всегда привлекало внимание общественности. Эпатажный стиль был неотъемлемой частью его политического имиджа, и, возможно, именно такие прогнозы помогали поддерживать интерес к его партии.

В то же время, Жириновский был известен своими хорошими аналитическими способностями и умением замечать признаки нестабильности в разных странах. В этом контексте его высказывания о выборах в США не были случайными, поскольку в тот момент действительно наблюдались признаки политической напряженности в Соединённых Штатах. Несмотря на проницательность его взглядов, на этот раз предсказание не оправдалось, и выборы в США, как и планировалось, состоялись.