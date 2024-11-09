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Мама SHAMAN пошутила, что сама сделала артисту кожаные штаны

Фото: скрин с видео

Семья популярного артиста SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, поразила поклонников на юбилейном концерте Игоря Крутого, приуроченном к 70-летию маэстро. Несмотря на известность своего сына, Людмила Дронова, мама артиста, оказалась в центре внимания на мероприятии благодаря своей яркой личности и поддержке Ярослава.

Как оказалось, SHAMAN не виделся с родителями несколько месяцев из-за плотного графика работы. Семья даже не смогла лично поздравить певца с получением звания заслуженного артиста РФ. Однако, на концерт Игоря Крутого певец пригласил своих родителей, устроив семейную встречу на сцене, где мама и папа Ярослава смогли не только насладиться его выступлением, но и пообщаться с журналистами.

Особое внимание в ходе пресс-подхода привлекла Людмила. Она активно поддерживала сына, отвечая на вопросы, например, о его стиле и внешнем виде. Когда Ярослав поинтересовался у матери, одобряет ли она его кожаные штаны, Людмила с улыбкой призналась, что именно она сшила их своему сыну в детстве.

«Не то слово, я их сама ему сшила в детстве, с тех пор он в них», — с юмором отметила мама.

Этот момент стал настоящим хитом мероприятия, и теперь поклонники SHAMAN уверены, что артисту стоит чаще приглашать свою маму в свет.

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