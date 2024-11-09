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Православные верующие отметят праздник святой Параскевы 10 ноября

Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

В воскресенье, 10 ноября, верующие отмечают память святой великомученицы Параскевы-Пятницы, главной женской заступницы и целительницы. В народном календаре этот день известен как Параскева-Пятница или Бабья заступница, а дата по старому стилю приходится на 28 октября.

История святой Параскевы

Святая Параскева родилась в III веке в Малой Азии в семье благочестивых христиан. Ее имя в переводе с греческого означает «пятница», день, когда был распят Иисус Христос. Отец Параскевы был богатым сенатором, но она выбрала аскетическую жизнь, отказавшись от мирских благ. В эпоху правления императора Диоклетиана начались жестокие гонения на христиан, и Параскеву схватили, подвергли пыткам и, в конечном итоге, обезглавили за веру.

Традиции и обычаи дня Параскевы-Пятницы

На Руси день святой Параскевы часто называли «бабьей святой» и связывали с культом Пятницы — славянской богини, покровительницы женщин и матерей. В этот день женщины молились святой Параскеве о хорошем замужестве и благополучии в семье. Также считалось, что Параскева-Пятница приносит удачу тем, кто стремится к гармонии в отношениях и в доме. Праздник назывался Пятницкой неделей, и все семь дней этой недели были отмечены особым весельем и торжеством.

Что нельзя делать в день Параскевы-Пятницы

На день Параскевы-Пятницы накладываются некоторые ограничения и запреты. В этот день нельзя говорить плохо об умерших, так как это может беспокоить их души. Также следует воздержаться от распития спиртных напитков, сквернословия, ссор и сплетен, поскольку это может вызвать негативные последствия. Помимо этого, не рекомендуется есть жирную и вредную пищу, а также переедать, чтобы избежать проблем с желудком. Важно контролировать свои эмоции — не ругаться, не кричать и не смеяться слишком громко, так как это может привести к неприятным последствиям в будущем.

Что можно делать в день Параскевы-Пятницы

10 ноября — хороший день для того, чтобы закончить старые дела и закрыть долги. В первой половине дня многие верующие посещают церковь и молятся святой Параскеве о легких родах и успешном замужестве. Также в этот день положено проводить уборку в доме, разбирать шкафы, а ненужные вещи передавать в приюты. Хозяйкам рекомендуется подать на ужин блины и легкий суп.

Вечер стоит провести в кругу семьи и друзей, за общим столом, разговаривая о добрых делах умерших и вспоминая их благие поступки. Это время для душевных бесед и поддержания теплых отношений с близкими.

Приметы на день Параскевы-Пятницы

На 10 ноября существует несколько народных примет, связанных с погодой. Например, если утром на дворе густой туман, можно ожидать оттепель, а если иней покрыл деревья — к морозу. Также считается, что снятся вещие сны, и важно обратить внимание на символы и образы, которые могут появиться во сне. Если в этот день видна яркая луна, это предвестие возможной бури. Если же увидели булку — это знак того, что погода скоро нормализуется.

Именины 10 ноября

В этот день именины отмечают люди с такими именами, как Анна, Арсений, Афанасий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кузьма, Максим, Неонила, Николай, Павел, Прасковья, Степан и Терентий.

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