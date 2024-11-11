Цискаридзе назвал любимые музеи в Петербурге и объяснил, почему не смог полюбить город

Народный артист России Николай Цискаридзе поделился мыслями о жизни в Петербурге.

На вопрос о том, нравится ли ему Петербург, артист ответил с характерной прямотой: «А никак». По его словам, как и многие другие петербуржцы, он уезжает на работу в ноябре в темноте и возвращается, когда снова темно. Однако летом ситуация меняется, и тогда он наслаждается приездами и отъездами при свете дня. Об этом сообщила Gazeta.SPb.

Цискаридзе также рассказал, что всегда мечтал жить у моря, но раньше не уточнял, что речь шла о теплом море, и теперь его дом расположен у холодного моря. Это наблюдение, по его словам, стало для него уроком: стоит быть осторожнее с желаниями.

Когда речь зашла о его отношениях с Петербургом, артист отметил, что этот город для него ассоциируется с летом и отдыхом. Он признался, что любит посещать Русский музей, Эрмитаж и музей Фаберже. В свободное время Цискаридзе предпочитает прогулки на корабликах по Неве до Петергофа, а также пешие прогулки по каналам города.

«В детстве мне не нравились старые артисты и я решил, что на сцене я старым не буду», — прокомментировал народный артист.

В свободное время Цискаридзе предпочитает прогулки на корабликах по Неве до Петергофа, а также пешие прогулки по каналам города.