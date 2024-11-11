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В Москве начались съемки продолжения сериала «Фишер»

Фото: пресс-служба Wink

Компания «Студия 812» в сотрудничестве с «НМГ Студией» приступила к съемкам продолжения популярного сериала «Фишер», которое получило название «Фишер. Продолжение». В новом сезоне поклонников проекта ожидает знакомство с новым, не менее увлекательным уголовным делом.

Сюжет продолжения снова будет сосредоточен на противостоянии главных героев — Бокова и Козырева — с опасным преступником. Как и в предыдущем сезоне, история будет основана на реальных событиях. Шоураннерами и сценаристами продолжения вновь стали создатели оригинала Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Режиссером проекта выступит Александр Цой, известный по работам в таких сериалах, как «Смычок» и «Жвачка».

Сергей Кальварский отметил, что новый сезон познакомит зрителей с реальным уголовным делом, которое произошло относительно недавно. Однако по этическим причинам подробности раскрывать пока нельзя, так как многие участники событий все еще живы.

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