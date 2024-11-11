Петербуржцы осенью реже посещают торговые центры

В России в конце октября посещаемость торговых центров год к году снизилась на 4%.

По словам экспертов, на территории страны показатель Mall Index в период с 21 по 27 октября сократился на 4%. При этом в Петербурге аналитики зафиксировали снижение на 6%.

По словам исследователей, как правило, вторая половина октября – это значит низкий сезон на рынке торговой недвижимости в преддверии роста посещаемости во время ноябрьских распродаж, сообщает РИА «ФедералПресс».

В первые два осенних месяца отдельные ритейлеры фиксировали снижение трафика магазинов на 30-40%. Эксперты пояснили, что это может объяснятся тем, что многие покупатели хотят покупать одежду и обувь онлайн.