В ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева сменился руководитель

Руководитель поменялся во Всероссийском научно-исследовательском институте гидротехники имени Б.Е. Веденеева.

На официальной основе новым генеральным директором ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева Алексей Виноградов. Руководящий пост он занял с 5 ноября. Ранее, с 26 августа, он работал исполняющим обязанности генерального директора, сменив на этой должности Владимира Штильмана, сообщает abn.agency.

Алексей Виноградов владеет 60% ООО «Карелводоканал», 33,4% в сети кофеен-кулинарий «Гастрономист», а также 30% в ООО «Альфа Девелопмент». Одновременно с этим, он является руководителем карельской компанией ООО «НГБТ», созданной с целью строительства МГЭС «Белопорожская ГЭС-1» и МГЭС «Белопорожская ГЭС-2» на территории Кемского района Карели.

За 2023 год институт получил прибыль в размере 214 млн рублей. Это на 29,1% больше, чем было в 2022 году.