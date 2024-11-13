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В ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева сменился руководитель

Фото: Unsplash

Руководитель поменялся во Всероссийском научно-исследовательском институте гидротехники имени Б.Е. Веденеева.

На официальной основе новым генеральным директором ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева Алексей Виноградов. Руководящий пост он занял с 5 ноября. Ранее, с 26 августа, он работал исполняющим обязанности генерального директора, сменив на этой должности Владимира Штильмана, сообщает abn.agency.

Алексей Виноградов владеет 60% ООО «Карелводоканал», 33,4% в сети кофеен-кулинарий «Гастрономист», а также 30% в ООО «Альфа Девелопмент». Одновременно с этим, он является руководителем карельской компанией ООО «НГБТ», созданной с целью строительства МГЭС «Белопорожская ГЭС-1» и МГЭС «Белопорожская ГЭС-2» на территории Кемского района Карели.

За 2023 год институт получил прибыль в размере 214 млн рублей. Это на 29,1% больше, чем было в 2022 году.

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