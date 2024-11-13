Власти Ленобласти рассказали об увеличении за пять лет МРОТ на 86%

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сделал заявление о том, что минимальный размер оплаты труда является ключевым показателем для расчета региональных пособий и социальных выплат.

По его словам, за пять лет рост соответствующего показателя составил 86%.

«Расчетный показатель на 2025 год – 23 800 руб. За пять лет рост показателя – 86%», – рассказал Дрозденко, чьи слова цитирует РИА «ФедералПресс».

Представитель власти подчеркнул, что в случае бизнесменов темпы роста МРОТ – это ориентир для повышения заработной платы.

С 1 января 2025 года на территории Ленинградской области минимальная зарплата вырастет. Имеется в виду рост на 18,3 % к МРОТ 2024 года.