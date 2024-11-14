Карпин предложил Дзюбе и Кержакову решить спор один на один

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин предложил Артему Дзюбе, нападающему тольяттинского «Акрона», и Александру Кержакову разрешить спор о звании лучшего бомбардира сборной в формате личного состязания. Дзюба и Кержаков, оба набравшие по 30 голов за национальную команду, на данный момент делят первое место в списке лучших бомбардиров сборной России.

Ранее 36-летний Дзюба выразил готовность вернуться в сборную, если получит вызов, при этом основной целью футболиста является установление бомбардирского рекорда. В ответ на эти заявления, Карпин предложил футболистам решить спор напрямую, заявив:

«Пусть они между собой один на один сыграют и определят, кто лучший бомбардир».

Отметим, что Дзюба не принимал участия в матчах за сборную России с момента назначения Карпина главным тренером. В ноябре сборная проведет два товарищеских матча: 15 ноября в Краснодаре против команды Брунея и 19 ноября в Волгограде против сборной Сирии. Последний раз Дзюба играл за сборную России на чемпионате Европы в 2021 году.